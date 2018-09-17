У Минкультуры отобрали туризм

Ростуризм перешел в подчинение Минэкономразвития. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. До сих пор ведомство входило в структуру Минкультуры.

В документе говорится, что передача Ростуризма в ведение нового министерства производится в целях «совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, обеспечения эффективного развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти».

Переход должен занять полгода. За это время правительство внесет необходимые изменения во все документы.

Ростуризм был создан в 2012 году в результате реорганизации упраздненного министерства спорта, туризма и молодежной политики (оно существовало до 2000 года, затем вновь — с 2008-го по 2012-й). Он был передан в ведение Минкультуры, а вновь образованная Росмолодежь — Минобрнауки.

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