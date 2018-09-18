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Защита Ольги Синтюревой будет доказывать ее невменяемость

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Ольга Синтюрева

Стала известна линия защиты обвиняемой в краже в особо крупном размере экс-модели Ольги Синтюревой — ее адвокаты будут настаивать на невменяемости подзащитной, чтобы избежать тюремного заключения. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, близкий к защите Синтюревой.

На условиях анонимности источник КП сообщил, что отец Ольги Синтюревой состоял на учете в психоневрологическом диспансере. У него было диагностировано хроническое психическое расстройство. Под наблюдение психиатра Евгений Синтюрев попал после того, как, управляя личным автомобилем, неожиданно на скорости направил машину в столб. В этот момент в вместе с ним в машине также находились его жена и дочь.

Источник не назвал точный диагноз, но уточнил, что это заболевание может передаваться по наследству и в ряде случаев проявляется прогрессирующими изменениями личности.

Насколько известно, сейчас Ольга Синтюрева проходит обследования в частных клиниках, чтобы получить медицинское заключение с соответствующим диагнозом. Адвокаты Синтюревой Александр Гольфштейн и Жанат Бекетов рассчитывают, что в дальнейшем суд примет решение о направлении экс-модели на принудительное лечение, а не в колонию, после чего Ольгу переведут под наблюдение в частную клинику, а затем, по рекомендации врачей, и вовсе отправят на амбулаторное лечение домой.

Экс-модель Ольга Синтюрева обвиняется по статье 151, часть 4 УК РФ — «Кража в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». В начале июля этого года она вместе с Ибрагимом Дудаевым вскрыла сейф в апартаментах на Новом Арбате и забрала 22 миллиона рублей и 35 тысяч долларов. Девушка утверждала, что это ее деньги, но ползже с заявлением в полицию обратился бизнесмен Александр Краюшкин, который предоставил документы, подтверждающие, что украденные средства принадлежат ему. В данный момент Ибрагим Дудаев задержан и помещен под стражу на месяц по решению Таганского суда, Ольга Синтюрева пока находится под подпиской о невыезде.

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