Суд может отправить в СИЗО модель Ольгу Синтюреву

Суд, возможно, изменит модели Ольге Синтюревой меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Задержанный на днях по подозрению в краже 22 миллионов Ибрагим Дудаев дал показания на свою сообщницу.

Таганский районный суд арестовал на месяц, до 9 октября, Ибрагима Дудаева — фигуранта дела о краже денег у столичного бизнесмена Александра Краюшкина. Об этом в среду, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дудаев обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 158 УК («Кража в особо крупном размере»).

Как сообщил Telegram-канал 112, Дудаев, ранее известный следствию как «кавказец Тимур», был задержан в Чеченской республике и вскоре дал показания на Синтюреву. По его словам, девушка искала специалиста, который смог бы вскрыть сейф в номере одного из столичных отелей на Новом Арбате. Хранилище было оборудовано двойным — механическим и электронным — замком.

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Установлено, что на подземную парковку отеля Синтюрева привезла напарника на заднем сиденье своего автомобиля. В помещениях шел ремонт и злоумышленники полагали, что камеры видеонаблюдения не работают. Но несколько камер вели записи, по которым полицейские в последствии и вычислили похитителей.

После того как сейф был вскрыт, по словам Дудаева, девушка забрала из него 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Впрочем, следователи предполагают, что большую часть похищенного взломщик оставил себе. Задержанный так же рассказал, что Синтюрева уверила его, что средства принадлежат ей, что ее муж уехал, дозвониться до него невозможно, забрал ключ от сейфа, ну, а деньги, лежащие в железном ящике, ей жизненно необходимы.

Подельник Синтюревой пустился в бега сразу после того, как пострадавший бизнесмен написал заявление в полицию. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его личность и недавно Ибрагима Дудаева задержали в Чечне при попытке приобрести поддельные документы.

Сейчас он заключен под стражу на месяц и дает признательные показания. Синтюрева в своих показаниях, напротив, пытается переложить вину на Ибрагима. Вопреки записям видеокамер, она отрицает свое присутствие на месте преступления. Теперь же источник близкий к следствию не исключает, что на основании показаний Дудаева суд, возможно, изменит Синтюревой меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

20 июля стало известно, что модели Ольге Синтюревой предъявили обвинение в краже 22 миллионов рублей. По словам адвоката обвиняемой Александра Гофштейна, Синтюревой, как и Дудаеву, вменяется совершение кражи в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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