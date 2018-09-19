Мальчик-аутист пережил травлю в школе и прославился

В Великобритании 11-летний мальчик, которого исключили из обычной школы из-за аутизма, стал моделью бренда H&M. Об этом сообщило издание The Independent.

Два года назад Алфи Алдриджу (Alfie Aldridge) пришлось перейти в школу для детей с особыми потребностями из-за плохих отношений с учителями и одноклассниками. Его отец Гэри утверждает, что в обычном учебном заведении мальчику запрещали участвовать в кружках и не разрешали сниматься на общей фотографии класса из-за «разрушительного поведения». «Это выводит меня из себя. Он потерял два лучших года своей жизни», — возмутился мужчина.

В новой школе Алфи вступил в театральный кружок и обратил на себя внимание одного из друзей семьи. Тот порекомендовал отцу мальчика обратиться в модельное агентство. Поначалу Гэри сомневался, что ребенок сможет работать на съемках, но друг убедил его попробовать и нанять профессионального фотографа для составления портфолио.

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Фотосессия прошла успешно, Алфи очень понравилось работать моделью. «Съемки расслабляют его. Он будто был рожден для них, работа моделью позволяет ему проявить себя», — поделился впечатлениями его отец. На снимки обратило внимание модельное агентство Zebedee Management, специализирующееся на моделях с инвалидностью. Благодаря им, мальчик снялся в рекламных кампаниях H&M, River Island и Land Rover.

Гэри отметил, что съемки сильно изменили мальчика: он почувствовал уверенность в себе и перестал вести себя агрессивно. Сам Алфи мечтает продолжить карьеру: «Когда я прихожу на съемки, мне красят волосы и наносят грим. Из-за этого я чувствую себя звездой. Это очень, очень весело».

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