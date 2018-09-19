В Подмосковье банда рэкетиров заблокировала дорогу и требовала выкуп

В Московской области полиция задержала 13 выходцев из Средней Азии и Северного Кавказа, которые угрожали расправой подмосковному предпринимателю. Об этом в среду, 19 сентября, сообщила «Ленте.ру» представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова.

В дежурную часть обратился коммерсант и сообщил, что на парковке торгового комплекса в поселке Ржавки Солнечногорского района группа мужчин угрожает ему оружием и препятствует перевозке грузов.

Приехавшие по вызову сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии СОБР «Булат» задержали мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. «Это случай махрового рэкета из 90-х. Приехавших по вызову полицейских молодчики прогнали, пришлось вызывать подкрепление из СОБРа. Им удалось задержать на парковке 13 человек, остальные разбежались. Большинство задержанных — иностранцы», — рассказала Петрова.

У одного из задержанных изъят пистолет Макарова с патронами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте огнестрельного оружия и хулиганстве. Мужчина арестован. МВД опубликовало оперативное видео с ним.

мвд.рф

Остальные 12 человек привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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