В Москве ввели план «Перехват» для поимки вооруженных налетчиков

Два человека получили ранения в результате разбойного нападения на юге Москвы. Об этом в понедельник, 3 сентября, «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД.

«В 16:10 в полицию поступило сообщение о стрельбе на Варшавском шоссе в районе дома 129. По предварительным данным, неизвестные открыли огонь из автомобиля по двум людям, один из которых передавал второму пакет с крупной суммой денег. Наличные похищены», — рассказал официальный представитель главка.

Он уточнил, что в городе введен план «Перехват», устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, нападавшие скрылись на автомобилях Mercedes и Cadilac. Сумма похищенного устанавливается. Скорее всего, злоумышленники знали о готовящейся передаче денег и спланировали нападение заранее.

8 августа сообщалось, что в Екатеринбурге вынесли приговор членам так называемой банды велосипедистов, которые совершили три налета на банки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!