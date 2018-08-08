Братья-двойняшки из полиции грабили банки ради больной мамы

В Екатеринбурге вынесли приговор членам так называемой банды велосипедистов, совершившим три налета на банки, передает местное издание E1.ru.

Двух братьев-двойняшек, служивших в полиции, — Станислава и Владислава Полторыбатько, а также их сообщника Артема Лебедева признали виновными в разбое. Они приезжали на место преступления на велосипедах. «Владислав Полторыбатько принял решение создать организованную группу из числа бывших и действующих сотрудников полиции», — сообщила судья.

По данным следствия, первое ограбление банда совершила 7 июля 2016 года, напав на отделение банка ВТБ24. Налетчики скрыли свои лица повязками и солнцезащитными очками, надели перчатки. Угрожая пистолетом и ножом сотруднице банка, один из них потребовал провести его в хранилище, откуда он забрал 270 тысяч рублей.

1 сентября 2016 года был ограблен еще один филиал банка ВТБ, преступники похитили из него более 7,3 миллиона рублей. Третий налет совершен на Сбербанк, из которого «велосипедисты» вынесли почти 5,5 миллионов рублей.

В ходе следствия Владислав Полторыбатько рассказал, что на ограбление он пошел, потому что его маме нужны были деньги на лечение.

Владислав приговорен к 14 годам колонии строгого режима, его брат Станислав — к 9 годам и 10 месяцам строгого режима, Лебедев — к 13 годам. Четвертый фигурант дела — бывший сотрудник Росгвардии Александр Грибиниченко — заключил сделку со следствием и дал показания против сообщников. Его приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима.

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