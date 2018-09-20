Моряка разрубило винтом самолета на палубе авианосца «Джордж Буш»

Матрос погиб на борту американского авианосца «Джордж Буш» — его смертельно ранило воздушным винтом самолета Grumman E-2 Hawkeye. Об этом сообщает Navy Times.

Несчастный случай произошел 17 сентября. Как отмечает издание, моряк слишком близко подошел к еще не успевшему остановиться пропеллеру, когда самолет закрепляли на палубе.

Джозеф Мин Наглак служил на флоте примерно полтора года, на авианосец «Джордж Буш» он поступил в августе 2017-го.

Команда судна выразила соболезнования родным и близким погибшего в Facebook, опубликовав его фотографию.

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