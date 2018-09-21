Водитель автобуса отхлестал ребенка по щекам и поплатился

Le Parisien 94 - Val de Marne / Facebook

Водитель автобуса в Париже несколько раз ударил ребенка по щекам за то, что тот перебежал дорогу прямо перед транспортным средством. Видео с инцидентом стало вирусным и породило бурную дискуссию, пишет BBC News.

По данным издания, школьник перебежал дорогу перед автобусом, из-за чего водителю пришлось слишком резко затормозить. Мужчина сделал нарушителю замечание, на что ребенок порекомендовал ему «заткнуться». Мальчик же рассказал, что спешил к школьному автобусу и услышал резкий гудок и оскорбления.

На ролике видно, как рассерженный водитель вышел из машины и на глазах у толпы нанес несколько ударов. Оригинальный ролик был опубликован в Snapchat и собрал 1,2 миллиона просмотров.

После бурной реакции интернет-пользователей городские транспортные органы заявили, что мужчину ждут дисциплинарные взыскания. Действия героя ролика они осудили и подчеркнули, что подобное поведение противоречит ценностям транспортной госкомпании.

Сам водитель автобуса впоследствии признался, что отреагировал на мальчика слишком эмоционально. Тем не менее, в сети не все согласились с тем, что он виноват в происшествии. В поддержку мужчины была создана петиция, которую подписали уже более 300 тысяч человек. По мнению многих, ребенок повел себя по-хамски дважды: когда перебегал дорогу и когда оскорбил водителя. Министр транспорта Франции Элизабет Борн (Elisabeth Borne) заявила, что в любом случае бить ребенка ненормально.

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