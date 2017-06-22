Протестующие против запрета на ношение шорт британские школьники надели юбки

Пять учащихся школы SCA Academy в британском городе Эксетер (графство Девон) надели юбки, протестуя против запрета на ношение шорт во время посещения занятий в учреждении. Об этом пишет Daily Mail.

Температура воздуха в городе достигла 34 градусов по Цельсию. Из-за запрета ношения шорт в академии один из преподавателей пошутил над учениками, что теперь они могут надеть юбки, если захотят. Учащиеся прислушались к словам учителя и воплотили в жизнь его саркастическое замечание.

По словам матери одного из 14-летних школьников, подростков наказали лишь за то, что их юбки были выше колена. Отмечается, что вслед за ними около 50 других учащихся также планируют надеть женскую одежду во время следующих дней обучения.

Директриса академии Эйми Митчелл (Aimee Mitchell) сообщила, что руководство учреждения пересмотрит дресс-код учеников, опираясь на пожелания школьников и их родителей.

Ранее в июне стало известно, что шесть водителей автобусов в городе Нант на западе Франции облачились в юбки в знак протеста против запрета на ношение шорт в рабочее время. Участники акции, которые трудятся в компании Semitan, обеспечивающей работу общественного транспорта Нанта, требуют, чтобы им разрешили носить шорты, когда температура воздуха превышает 30 градусов.