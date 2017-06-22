Водители автобусов в Нанте нарядились в юбки из-за запрета на шорты

Шесть водителей автобусов в городе Нант на западе Франции облачились в юбки в знак протеста против запрета на ношение шортов в рабочее время. Об этом сообщает издание FranceBleu.

По его информации, прошедшая 20 июня акция была направлена на привлечение внимание к проблеме, с которой сталкиваются мужчины-водители автобусов в летнее время. Участники акции, которые трудятся в компании Semitan, обеспечивающей работу общественного транспорта Нанта, требуют, чтобы им разрешили носить шорты, когда температура воздуха превышает 30 градусов.

«В наших автобусах нет кондиционирования, это невыносимо. Это определенно дискриминация. Женщинам-водителям можно работать в юбках, а нам нельзя в шортах», — пояснил водитель Габриэль Маньер (Gabriel Magner). Он добавил, что «при такой высокой температуре ношение юбки на протяжении целого дня его вполне устраивает».

Отмечается, что в летний период температура воздуха в городе редко опускается ниже 30 градусов Цельсия, в некоторые дни доходя до отметки 50 выше нуля.

Водители, впервые выступившие против запрета в 2013 году, не оставляют попыток добиться от администрации Semitan удовлетворения их требований. Как напоминает The Telegraph, летом 2016-го компания пошла на уступки: водителям позволили носить на работе легкие и просторные брюки вместо обычных. Тем не менее, запросы профсоюза, касающиеся шорт, так и не получили какого-либо ответа.

В июне 2013 года несколько машинистов электропоездов в Швеции переодевались в юбки после неудачной попытки оспорить решение работодателей по запрету на ношение шортов. В транспортной компании на юбки отреагировали спокойно — их сочли более приемлемыми, чем шорты. Однако позднее, как сообщали BBC News, к просьбам сотрудников все же прислушались, и запрет был отменен.