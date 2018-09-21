Из Сбербанка вывели миллиард долларов

Сбербанк столкнулся с выводом со счетов около 1,2 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Банка России и исследовательской компании Frank RG. Вывод средств частными вкладчиками со счетов Сбербанка привел к тому, что у крупнейшего банка страны валютные резервы сократились до трехлетнего минимума.

В самом Сбербанке не склонны считать ситуацию критичной. Пресс-служба финансовой организации назвала ее «управляемой эволюцией банка». Финансовая организация проводит оптимизацию в подобных случаях, когда объемы средств в определенной валюте резко изменяются.

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«Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая, помимо надежности высокую, эффективность», — приводит РИА Новости слова представителя банка.

Также в Сбербанке заверили, что сумма в 1,2 миллиарда невелика, так как валютные резервы банка составляют около 94-95 миллиардов долларов. Вдобавок финансовая организация изменила стратегию в отношении валютных вкладов, повысив ставки по соответствующим продуктам.

Среди причин оттока валюты со вкладов Bloomberg называет повышенную риторику отказа от доллара, в частности, представителями банковского сектора. Подобные заявления нашли отклик у правительственных чиновников, однако в Кремле заверили, что подобные инициативы не прорабатываются.

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