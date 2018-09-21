Движение «СтопХам» ликвидировали

Общественное движение «СтопХам» ликвидировано решением Мосгорсуда по иску столичного главка Минюста России, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе суда.

«Решение может быть обжаловано в Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме», — отметил собеседник агентства.

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«СтопХам» исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.

До настоящего времени у движения был официальный статус «межрегиональной общественной организации содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе».

В 2016 году Минюст уже пытался ликвидировать «СтопХам» через суд, но затем отказался от иска.

«СтопХам» образован в Москве в 2010 году. Активисты движения борются против хамства на дорогах и грубых нарушений ПДД, связанных с парковкой и движением по тротуарам. Свои акции молодые люди снимают на видео и выкладывают в интернет. Настойчивым нарушителям они наклеивают большие трудноснимаемые наклейки из-за чего между ними и водителями происходили сотни конфликтов, нередко доходившие до драк.

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