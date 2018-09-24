Женщины рассказали об ужасах поиска доноров спермы в сети

Женщины рассказали об ужасах, с которыми они столкнулись при поиске донора спермы в интернете. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам журналистов, многим девушкам приходится искать доноров в сети, потому что искусственное оплодотворение стоит слишком дорого, к тому же такая операция подходит далеко не всем.

Пара британок Кирсти и Даниель заявили, что мужчины специально пытались запугать их ужасными фотографиями, на которых был изображен плод после выкидыша. Доноры говорили, что такое произойдет и с их ребенком, если они решатся на искусственное оплодотворение. Вместо этого мужчины предлагали девушкам переспать с ними, чтобы те забеременели естественным способом.

Другая британка по имени Сара встретила в сети мужчину, который притворялся одиноким. Как оказалось позднее, потенциальный донор был женат, к тому же у него была вазэктомия — операция по удалению фрагмента семявыносящих протоков, после которой мужчины становятся стерильны и не могут иметь детей.

Журналисты также обратились к экспертам в области фертильности, чтобы лучше узнать о проблеме, связанной с донорством спермы. По словам доктора Ларисы Корды (Larisa Corda), нынешняя ситуация довольно тревожная.

«Я думаю, что женщины ставят себя в очень уязвимое положение с медицинской точки зрения. Кроме того, появляется возможность для насилия», — пояснила Корда. Она также отметила, что в идеальном мире нерегулируемые сайты для доноров спермы должны быть закрыты, так как безопасность и благополучие женщин должны быть превыше всего.

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