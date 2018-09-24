Предложение руки и сердца жертвы безответной любви обнаружили спустя 236 лет

Пожилая британка обнаружила, что ее семейная реликвия — на самом деле записка с предложением руки и сердца, написанная в XVIII веке. Об этом сообщило издание Metro.

Энн Итон (Ann Eaton) из городка Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, рассказала, что давно мечтала посмотреть, что скрыто внутри изысканной бумажной «шкатулки с секретом» времен короля Георга III. «Я хранила ее в коробочке с драгоценностями и время от времени посматривала на нее, но не решалась открыть. Она такая хрупкая», — призналась она. В итоге 73-летняя Итон все же не смогла сдержать любопытство и аккуратно открыла ее впервые с момента создания шкатулки в 1782 году.

На внутренней стороне шкатулки-оригами она обнаружила записку от мужчины с просьбой к своей возлюбленной выйти за него замуж: «Дорогая любовь моя, это сердце, на которое ты смотришь, сломается, когда ты раскроешь этот лист, как и мое сердце, терзаемое любовью, ранено и разбито на две части. Не ошибись и не прогони меня. Ты увидишь, я буду постоянным в своей любви». Поклонник просил даму «прогнать всех соперников» и обещал подарить все «супружеские радости». Однако получательница так и не вскрыла шкатулку, вероятно, не желая отвечать взаимностью.

Итон не уверена, что послание предназначалось ее родственнице, но точно знает, что записку ее покойной матери передал старший брат как семейную реликвию. Теперь женщина планирует продать ее на аукционе. Шкатулку оценили в 200-300 фунтов стерлингов (от 17,3 тысячи до 26 тысяч рублей).

Аукционер Чарльз Хэнсон (Charles Hanson) объяснил, что бумажные шкатулки-загадки считались высшим проявлением любви в английском обществе XVIII века. Они воплощали собой метафору сердца, которое открывается для любви.

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