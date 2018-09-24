Подростки из бедных стран оказались оптимистичнее европейцев

Подростки из Кении и Мексики смотрят в будущее с куда большим оптимизмом, чем их сверстники из Франции и Швеции. Это показало исследование, проведенное в 15 странах. О его результатах рассказало издание The Guardian.

Об оптимистичном взгляде на свое будущее заявили 95,4 процента тинейджеров из Кении. Близкие показатели — около 94 процентов — у подростков из Мексики, Китая, Нигерии и Индии. На последнем месте среди всех стран, где проводился опрос, оказалась Швеция с 65 процентами. Чуть менее пессимистична Франция — там ждут чего-то хорошего от дальнейшей жизни 69,4 процента опрошенных.

Исследование проводила компания Ipsos на деньги благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. За полтора месяца было опрошено 7150 человек из 15 государств.

Михаэль Бирккьяр (Michael Birkjaer), аналитик датского Института исследования счастья, считает, что на оптимизм европейских подростков повлиял финансовый кризис и «эпидемия одиночества» в западном мире. «Молодые люди сталкиваются с историями о том, как миллениалы стали первым поколением, менее успешным, чем предыдущее, и так, возможно, в развитых странах возникает коллективное ощущение нехватки возможностей», — сказал эксперт.

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В развивающихся странах население в целом значительно моложе — к примеру, около 80 процентов граждан Кении младше 35 лет. Исследование показывает, что они интересуются политикой, но в основном считают, что нынешней власти до них нет дела. Такого мнения придерживается более 75 процентов опрошенных в Нигерии и Бразилии. В среднем такое критическое отношение к правительству характерно для примерно половины опрошенных по всему миру: отличились лояльностью властям только граждане Индии и Саудовской Аравии.

Исследование также коснулось быта подростков: Россия оказалась первой в списке по владению смартфонами. 94,4 процента российских тинейджеров располагают телефоном с выходом в интернет. В Германии этот показатель достигает 90,7 процента, в Швеции — 77,7, а хуже всего дело обстоит в Кении: там смартфон есть всего у 9,4 процента подростков.

В той же Кении им приходится больше всего работать по дому: почти каждый пятый кенийский подросток тратит на это половину своего времени. Европейским детям приходится помогать родителям по хозяйству значительно реже: во Франции и Великобритании в такой ситуации находятся не более пяти процентов подростков.

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