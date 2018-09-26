Белый кит заблудился и приплыл к Лондону

В реку Темза, протекающую через Лондон, заплыла белуха — белый кит, распространенный в Арктике. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 25 сентября, ее заметили на юге устья Темзы. На следующий день животное видели в окрестностях британской столицы. Судя по относительно небольшим размерам, это самка или молодой самец.

Остается неясным, каким образом животное оказалось в реке. Белухи не появлялись у берегов Великобритании с 2015 года, когда несколько особей видели в Северном море в районе графства Нортумберленд на северо-востоке Англии.

«Наиболее вероятный сценарий, который мы не сможем подтвердить, пока не узнаем об этом животном больше, заключается в том, что его навигационная система повреждена», — говорит Люси Бейби (Lucy Babey), заведующая научными и природоохранными вопросами в благотворительной организации ORCA, которая занимается защитой китов и дельфинов.

«Мы удивлены и немного опечалены, что кит появился опять, — прокомментировала она новые сообщения о белухе. — Мы надеялись, что он добрался до более глубокой воды и уплыл туда, где ему место».

Белухи вырастают до 5,5 метра в длину. Они встречаются в Арктике возле Аляски, Канады, Гренландии и на севере России в Белом, Беринговом и Охотском морях.

В 2001 году сообщалось, что заблудившийся в Северном море дельфин приплыл в Темзу. Речная полиция Лондона обнаружила его под мостом Блэкфрайерс, где он весело резвился на глазах у изумленных горожан.

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