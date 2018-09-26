Коков возглавит Кабардино-Балкарию вместо Кокова

Президент России Владимир Путин предложил сотруднику своей администрации Казбеку Кокову возглавить Кабардино-Балкарскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства пояснил, что нынешний руководитель Кабардино-Балкарии Юрий Коков (они с Казбеком Коковым однофамильцы — прим. «Ленты.ру») попросил перевести его на работу в Москву. Коков согласился на предложение президента и поблагодарил его за доверие.

«Хорошо», — заключил Путин.

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В середине сентября в Кабардино-Балкарии вспыхнули народные волнения, которые привели к столкновениям с силовиками и беспорядкам в Нальчике. Причиной послужил отказ балкарцев, живущих в селе Кенделен, пропустить кабардинцев, которые конным строем хотели совершить восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия Канжальской битвы.

Казбек Коков работает в администрации президента с 2013 года. Как писал «Коммерсантъ», тогда его назначили советником регионального блока управления президента по внутренней политике. До этого политик был депутатом парламента Кабардино-Балкарии. Коков — сын первого президента КБР Валерия Кокова.

Юрий Коков возглавил Кабардино-Балкарию в декабре 2013-го. До этого служил в системе МВД, в частности руководил главным управлением (ранее — департаментом) по противодействию экстремизму и был заместителем начальника управления по борьбе с организованной преступностью. Имеет звание генерал-полковника полиции.

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