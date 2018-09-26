Чехия отказалась массово раздавать паспорта украинцам

Посольство Чехии в Киеве опровергло информацию о том, что Прага намерена массово выдавать чешские паспорта жителям Закарпатской области Украины. Заявление опубликовано на сайте посольства Чехии на Украине.

«Посольство Чехии в Украине упорно отрицает спекуляции, которые в последние дни появились в украинских медиа и к которым присоединились и некоторые официальные представители Украины, о том, что Чехия намерена массово "раздавать гражданство бывшим гражданам Чехословакии из современной Закарпатской области"», — указано в заявлении.

Как отмечается, подобные спекуляции основаны на проекте поправки к закону № 186/2013 Sb, который регулирует вопросы получения чешского гражданства. Посольство указывает, что и в действующем законе, и в предложенном проекте поправки, находящемся на обсуждении, «абсолютно четко указано, что приобретение гражданства упрощенным путем не может касаться нынешних жителей Закарпатской области Украины».

25 сентября губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что Чехия вслед за Венгрией рассматривает вопрос о предоставлении гражданства жителям региона. Он напомнил, что Закарпатье в период между Первой и Второй мировыми войнами являлось частью Чехословацкой республики.

Территория современной Закарпатской области Украины после распада Австро-Венгрии вошла в состав Чехословакии, где пребывала до 1939 года, пока регион не заняли венгерские войска. В 1944 году Закарпатье было занято советскими войсками, а двумя годами позже регион вошел в состав Украинской ССР.

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