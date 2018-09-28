Илон Маск отказался от сделки со следствием

Глава Tesla Илон Маск в последний момент отказался от сделки с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, сообщил в пятницу телеканал CNBC.

По условиям сделки, Маск должен был выплатить номинальный штраф, при этом ему необязательно было признавать вину. Так же ему надо было на два года покинуть пост председателя компании в рамках договоренности и ввести в Tesla двух независимых директоров. По словам источников в компании, Маск решил отказаться от сделки, потому что хочет быть честен с самим собой и не сможет жить с пятном на репутации.

Совет директоров Tesla поддержал главу компании в его противостоянии с контролирующими органами. «Tesla и совет директоров полностью уверены в Илоне, его честности и его лидерстве в компании, которые привели к созданию самой успешной американской автомобильной компании более чем за столетие», — говорится в официальном заявлении.

Комиссия по ценным бумагам возбудила против Маска уголовное дело из-за его твита о том, что он планирует сделать компанию частной и выкупит все акции по 420 долларов, что было выше их рыночной цены. Впоследствии он отказался от своих планов, что стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!