На Tesla завели уголовное дело

Министерство юстиции США открыло уголовное дело в отношении Tesla из-за публичных заявлений основателя и главы компании Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Уголовное расследование идет параллельно с административным, которое ведет Федеральная комиссия по ценным бумагам. Причина расследований — твиты Маска, в которых он заявил о решении сделать Tesla частной компанией и уже даже нашел финансирование для выкупа акций. В них он также указал, что планирует выкупить ценные бумаги из расчета 420 долларов за акцию, что было выше их рыночной цены.

Представители Tesla отказались от комментариев.

Ранее на Маска также подали в суд ряд трейдеров и акционеров Tesla, которые обвинили его в нарушении закона о ценных бумагах. Поднявшие цены на акции твиты Маска истцы назвали «хрестоматийным случаем мошенничества».

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