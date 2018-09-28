Стало известно о другом расследовании погибшего в ЦАР журналиста

Погибший в ЦАР российский журналист Орхан Джемаль занимался собственным расследованием поставок оружия из России представителям частных военных компаний, утверждает «Дождь» со ссылкой на его друга и на источник, близкий к ФСБ.

По данным канала, Джемаль работал над материалом с февраля 2018 года. Источник «Дождя» отмечает, что консультировал журналиста в вопросах поставок оружия, а также уточнил, что призывал его остановиться.

«И не было у нас таких отношений, чтобы Джемаль меня слушался», — отметил источник. Он также признался, что не располагал информацией, которую просил предоставить Джемаль.

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Кроме того, близкий к ФСБ человек предположил, что журналист мог отправиться в ЦАР в том числе для того, чтобы самостоятельно зафиксировать факт передачи оружия.

18 сентября петербургская газета «Фонтанка» опубликовала крупный материал о результатах расследования гибели трех российских журналистов в ЦАР. Коллеги погибших отправились по тому же маршруту и зафиксировали все замеченные детали, которые могли бы помочь в выяснении обстоятельств.

Об убийстве журналистов в ЦАР стало известно 31 июля. Позднее выяснилось, что журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко прибыли в страну по туристическим визам и имели при себе недействительные аккредитации. Группа работала над материалом для издания «Центр управления расследованиями» о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера.

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