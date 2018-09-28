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Доказано существование прелестных частиц

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Ученые Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) подтвердили существование двух ранее предсказанных частиц и нашли признаки еще одной новой частицы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Найденные две частицы — Σb(6097)+ и Σb(6097)- — являются барионами, то есть они состоят из трех кварков, фундаментальных частиц в Стандартной модели. Первая состоит из двух верхних кварков и одного боттом-кварка (или прелестного кварка — «прелестью» называется специфическая квантовая характеристика кварка), а вторая — из двух нижних кварков и одного боттом-кварка. Таким образом, новые частицы относятся к прелестным барионам. Этим они отличаются от протона и нейтрона, в которых прелестный кварк заменен на нижний и верхний кварк соответственно. Кроме того, новые барионы примерно в шесть раз массивнее протона.

Третья частица, пока еще не обнаруженная с необходимой для утверждения об открытии достоверностью, относится к тетракваркам, то есть состоит из двух кварков и двух антикварков. Тетракварки являются экзотическими мезонами, в которых число кварков и антикварков всегда равное. Новый кандидат назван Zc-(4100) и должен включать в себя два очарованных кварка. Он образуется при распаде B-мезонов.

Ранее, в августе, сообщалось, что физики, работающие на Большом адронном коллайдере в составе коллабораций ATLAS и CMS (ЦЕРН), впервые наблюдали распад бозона Хиггса на два боттом-кварка. Это открытие вновь подтверждает Стандартную модель, описывающую свойства элементарных частиц.

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