«Пошлая Молли» даст самый масштабный концерт в Москве

Рок-группа «Пошлая Молли» даст концерт в московском клубе Adrenaline Stadium. Выступление состоится 9 декабря, сообщается на сайте коллектива.

Московский концерт пройдет в рамках осеннего тура музыкантов, который стартует в октябре. «Пошлая Молли» проедет по городам России, а также сыграет в Минске и Киеве.

По словам участников группы, в столице пройдет «самый масштабный сольный концерт в истории коллектива». «Мы подготовим сногсшибательную программу, исполним все наши песни и станцуем все наши танцы! Обещаем сюрпризы и специальных музыкальных гостей», — заявили они.

«Пошлая Молли» — украинская рок-группа, основанная музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко (Кирилл Бледный) в 2016 году. В 2017-м коллектив выпустил альбом «8 способов как бросить дрочить». «Пошлая Молли» приобрела известность благодаря каверу на трек Non Stop группы Reflex.

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