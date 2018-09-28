Российская журналистка поехала в Челябинск и пропала

Координатор челябинской редакции издания Znak.com Ирина Крючкова пропала во время длительной поездки на такси. Об этом сообщается на сайте издания.

Последний раз журналистка связывалась с коллегами 26 сентября около 16:30. В это время она ехала из Екатеринбурга в Челябинск на частном такси или на машине из райдшерингового сервиса.

Крючкова позвонила девушке, с которой договорилась о встрече в Челябинске, и сообщила о проблемах. Журналистка рассказала о конфликте с водителем, который отказывался высадить ее в оговоренном месте. Спустя мгновение связь прервалась, а телефон Крючковой стал недоступен. С тех пор она не выходила на связь.

Родные женщины уже обратились в полицию. Они также оставили особые приметы Крючковой: 39-40 лет на вид, русые волосы до плеч, худощавое телосложение. В день пропажи журналистка была одета в синие джинсы и легкое голубое пальто.

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