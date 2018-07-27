Корреспондент «Аргументов и фактов» пропал

Корреспондент «Аргументы и факты» Сергей Грачев пропал во время командировки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте издания.

Последний раз 38-летнего журналиста видели 21 июля: он выходил из гостиницы «Шератон». После этого никому не удалось с ним связаться, телефон мужчины отключен. Коллеги пропавшего обратились в следственное управление СК России по Нижегородской области. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело и начали розыск с участием полиции.

К поискам пропавшего журналиста уже присоединились волонтерские организации, отмечают РИА Новости. «Мы только что получили заявку, пытаемся выяснить основные моменты и начинаем работу. Сейчас мы делаем свою ориентировку и запускаем ее в социальные сети. Возможно, будем расклеивать объявление о пропавшем», — рассказал командир поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

Известно, что перед выходом из гостиницы Грачев был одет в похожую на джинсовую рубашку и серые штаны. В нижнем Новгороде корреспондент должен был освещать фестиваль российского кино «Горький festt», который проходил с 20 по 26 июля.

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