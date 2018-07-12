Британский болельщик пропал в Самаре и нашелся пьяным в Москве

Полицейские нашли британского болельщика Дугласа Мортона, пропавшего неделю назад в Самаре, в одной из гостиниц Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

«Установлено, что в отношении него никаких противоправных деяний не совершалось», — добавили в ведомстве, не уточнив, где британец был все это время и что делал.

По информации ТАСС, в момент встречи с полицейскими Мортон был сильно пьян.

Дуглас Мортон пропал в Самаре после матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу, где играли сборные Англии и Швеции. После игры он собирался поехать в Москву, но перестал отвечать на телефонные звонки родственников. На следующий день поиски мужчины начали британские полицейские, позднее к ним подключились российские коллеги. Местонахождение болельщика выяснили, отследив покупки по кредитной карте и проанализировав данные с камер видеонаблюдения. Оказалось, что Мортон выехал в столицу 10 июля на поезде и спустя сутки прибыл на московский Казанский вокзал.

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