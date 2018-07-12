В России пропал британский болельщик

Приехавший на чемпионат мира в Россию английский болельщик пропал без вести несколько дней назад. Об этом сообщает РБК.

Дуглас Моретон (Douglas Moreton) не выходил на связь с родными с 6 июля. По словам родственников, последний раз он был замечен в Самаре на матче четвертьфинала чемпионата между Англией и Швецией. После этого он планировал вернуться в Москву и, вероятно, добрался, потому что в российской столице использовалась его кредитная карточка.

Представитель британского посольства подтвердил новость о его исчезновении и заявил, что обратился в соответствующие органы для выяснения местонахождения соотечественника. В главном управлении МВД по Самарской области сообщили, что местные полицейские проверяют информацию о пропаже болельщика.

Родственники Моретона указали, что его рост составляет 167 сантиметров, он говорит с бристольским акцентом, носит очки и редко бреется.

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11 июля, в среду, сборная Хорватии одержала победу над англичанами в полуфинале чемпионата мира 2018 года. Матч состоялся на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 2:1.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что таксист обокрал британского болельщика на два миллиона рублей. 57-летний болельщик обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропали наручные часы Rolex, iPhone и деньги. Полиция арестовала уроженца Таджикистана, который признался в краже. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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