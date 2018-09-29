Московские разработчики показали Population Zero

Российская студия разработчиков Enplex Games раскрыла подробности об игре Population Zero. Об этом сообщил представитель компании.

Population Zero является онлайн-экшеном с элементами выживания в научно-фантастическом сеттинге. Так, игроку предстоит исследовать локации, создавать броню и оружие, строить базы и сражаться с противниками. Разработчики обещают постоянно добавлять в игру новый контент, расширяя мир и историю игры.

«Мы стремимся создать живой и запоминающийся мир, который было бы интересно покорять как с друзьями, так и в одиночку, — рассказал исполнительный продюсер проекта Владимир Макарычев. — При разработке мы фокусируемся на предоставлении игрокам максимального разнообразия возможностей, чтобы и новички, и опытные любители жанра могли найти в Population Zero для себя занятие по душе».

Также в игре будет представлено несколько уникальных фракций с уникальной историей и способностями. В течение осени разработчики проведут закрытое альфа-тестирование проекта, записаться на которое можно на сайте игры.

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