Pokemon Go вышла в России спустя два года

Компания Niantic выпустила в России мобильную игру Pokemon Go. Он доступна на iOS и Android, пишет vc.ru.

Во вторник, 11 сентября, российские пользователи начали получать на почту сообщения о выходе игры. Рассылка осуществлялась сторонними сервисами, а не разработчиками. Niantic не делала официальных заявлений, однако в App Store и Google Play игра стала доступна для скачивания.

Pokemon Go — игра с элементами дополненной реальности, основанная на японском мультсериале «Покемон». Приложение было запущено в июле 2016 года и за короткое время приобрело широкую популярность по всему миру.

В конце июля 2016-го источник «Ленты.ру» рассказал, что запуск Pokemon Go в России отложен на неопределенный срок из-за проблем с серверами.

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