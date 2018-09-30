Россиянин нашел на помойке секретные документы

Житель Асбеста в Свердловской области обнаружил около помойки архивные документы местной полиции, когда выносил мусор, и рассказал об этом на своей странице в «Одноклассниках».

В стопке папок рядом с мусорными контейнерами оказались материалы двадцатилетней давности: персональные данные сотрудников, оперативные данные, приказы, информация по уголовным делам. Некоторые из документов были помечены грифом «секретно». Фотографии бумаг появились на странице пользователя под ником Митя Гилязов. Он рассказал, что собрал документы и попытался связаться с начальником местной полиции, но тот к телефону не подошел.

В Главном управлении МВД по Свердловской области рассказали, что уже знают о находке и обещают разобраться в ситуации. Есть версия, что опубликовать снимки мог бывший сотрудник внутренних органов, которого несколько лет назад уволили по отрицательным мотивам, рассказал порталу Ura.ru официальный представитель главка Валерий Горелых.

В августе 2018 года в заброшенном столичном отделении УФМС были найдены архивные документы с персональными данными российских граждан. В неохраняемом здании находились бумаги с информацией о внутренних и заграничных паспортах, различных свидетельствах, а также материалы уголовных дел.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!