Следователи проверят заброшенный отдел полиции с кучей документов

В Москве по факту обнаружения документов в заброшенном здании, где ранее размещалось столичное отделение УФМС, проводится доследственная проверка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Сообщение о находке поступило в правоохранительные органы 16 августа. В помещении обнаружены паспорта граждан РФ, заграничные паспорта, а также различные архивные документы и бланки, связанные с выдачей разрешений на временное проживание на территории Российской Федерации.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями будет дана правовая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц в том числе по статье 293 УК РФ («Халатность»). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

16 августа блогер Лана Сатор опубликовала в Instagram пост с фотографиями документов, обнаруженных ею в заброшенном отделе полиции на Большой Черемушкинской улице в Москве. Здание не охранялось. Девушка пробралась внутрь через открытое окно и нашла там ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами россиян, различными свидетельствами, уголовными делами и карточками учета малолетних хулиганов.

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