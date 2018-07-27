Google Docs снова нашлись в выдаче «Яндекса»

Документы сервиса Google Docs снова попали в поисковую выдачу «Яндекса». Об этом сообщает РБК.

Пользователи могут найти множество чужих файлов по определенным словам. Например, если ввести в строку расширенного поиска слово «Пароли» или «Зарплаты», сервис покажет незащищенные документы с персональными данными некоторых людей.

Представители «Яндекса» прокомментировали ситуацию. «На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идёт речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации», — заявили в пресс-службе компании.

О проблеме впервые стало известно в начале июля 2018 года. Тогда пользователи обратили внимание, что «Яндекс» проиндексировал все файлы с сервиса Google Docs, в которых не стояли настройки приватности.

В тот же день сотрудники поисковика объяснили, что «Яндекс» индексирует только открытую часть интернета. Все защищенные паролем документы в поисковой выдаче не выдавались. Тем не менее сразу же после инцидента «Яндекс» перестал индексировать файлы Google Docs.

Представители Google возложили вину в глобальной утечке документов на самих россиян. В пресс-релизе корпорации говорилось, что поисковые системы могут индексировать только те документы, которые были сделаны их владельцами публичными.

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