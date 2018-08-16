В заброшенном отделении полиции нашли кубометры документов россиян

Ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами россиян, различными свидетельствами, уголовными делами, карточками учета малолетних хулиганов найдены в заброшенном отделении полиции и миграционной службы в Москве. Находкой поделилась у себя в Instagram Лана Сатор.

«Закон о защите личных данных соблюдается от души! (...) Как вишенка на торте — давно просроченные армейские сухпайки и куча различных незаполненных бланков со времен милиции 1980-х», — прокомментировала фотографии девушка. По ее словам, бывшее отделение полиции представляет собой заброшенное здание с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором.

Фото опубликовано @lanasator

Девушка с 2007 года ведет блог о действующих и заброшенных заводах и свалках техники, о подземельях и бомбоубежищах Москвы, Московской области и других городов, о расформированных войсковых частях и запретных зонах, о закрытых фабриках и прекративших работу социальных учреждениях.

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