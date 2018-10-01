Раскрыт вред от мытья головы

Звездный стилист Марк Таунсенд, который работал с актрисами Дакотой Джонсон и сестрами Мэри-Кейт и Эшли Олсен, рассказал о негативных последствиях ежедневного мытья головы. Его слова приводит издание Daily Mail.

Несмотря на то что после процедуры волосы выглядят здоровыми и сияющими, в долгосрочной перспективе она причиняет им сильный вред. «Частое мытье головы высушивает кожу и приводит к чрезмерному выделению подкожного жира, из-за чего начинается выпадение волос», — объяснил он и призвал мыть голову с минимальными перерывами в один-два дня.

«Чем чаще вы моете голову, тем чаще вы ее сушите, и тем сильнее вредите волосам по всей длине и их кончикам», — отметил Таунсенд.

Парикмахер также добавил, что естественный жир лечит волосы и способствует их увлажнению. «Воспринимайте его как природный кондиционер!» — порекомендовал он.

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Ранее в сентябре еще один звездный парикмахер Люк Хершесон порекомендовал женщинам отказаться от щетки во время сушки волос. По его мнению, плоская массажная щетка причиняет сильный вред влажным волосам, поэтому перед тем, как делать укладку, необходимо полностью высушить волосы руками и феном.

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