Самый посещаемый спектакль года вернется в Москву

В октябре в Москве пройдут показы мюзикла «Анна Каренина», основанного на одном из самых популярных произведений Льва Толстого. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Постановка стала лауреатом премий «Гвоздь сезона» и «Звезда Театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль», а также признана самым посещаемым спектаклем в 2018 году по версии билетной компании Ticketland.ru. «Анна Каренина» стала первым российским мюзиклом, поставленным по лицензии за границей — в Южной Корее.

В спектакле сыграют такие звезды московских мюзиклов, как Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Сергей Ли, Ольга Беляева, Наталия Быстрова и Лика Рулла.

Очередной сезон стартует в Московском театре оперетты c 9 октября. Билеты можно приобрести на сайте мюзикла.

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