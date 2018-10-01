Минздрав поддержал продажу алкоголя с 21 года

Глава Минздрава Вероника Скворцова поддержала идею повышения минимального возраста, необходимого для продажи алкоголя, с 18 до 21 года, передает ТАСС.

«Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно», — заявила она. К примеру, влечет изменение в формировании структур головного мозга и возникновение патологических зависимостей, отметила министр.

Материалы по теме «Созревание мозга заканчивается к 21 году» Главный нарколог России рассказал «Ленте.ру» о будущих ограничениях на продажу алкоголя

Над этой инициативой, по словам Скворцовой, уже трудятся сотрудники ее ведомства, однако, помимо юридической и технической проработки, потребуется еще всестороннее обсуждение «с общественными организациями, с работодателями, с самыми разными кругами нашего общества».

В сентябре вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала об идее повысить минимальный возраст для покупки алкоголя как меры для снижения уровня потребления спиртного в России. «Но может быть не 21, может быть 20 лет», — добавила она.

Аналогичную инициативу вносил в Госдуму в сентябре 2015 года сенатор Антон Беляков. Ее поддержали два десятка регионов страны. Однако правительство выступило против такого решения, так как оно требует пересмотра значительного количества нормативных документов. В июле 2018 года нижняя палата парламента отклонила законопроект.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!