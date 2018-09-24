В России задумали ужесточить продажу алкоголя

В России могут быть дополнительные меры по уменьшению потребления алкоголя и табака. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

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По ее словам, одной из таких мер может стать повышение минимального возраста для покупки алкоголя. «Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», — сказала она, уточнив, что «никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет».

В настоящее время в России минимальный возраст для покупки спиртного — 18 лет. В сентябре 2015 года сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект об увеличении до 21 года возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, в июле 2018 года нижняя палата парламента отклонила законопроект в первом чтении.

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