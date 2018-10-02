Интернет и СМИ
 
Последние новости
Раскрыты расходы России на «ядерную триаду»
Bentley с головой Сталина на капоте попал на видео
Сбежавший из реабилитационной клиники россиянин рассказал о зверствах врачей
Бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП
Из московского «Ашана» украли сотни тележек 
На Украине узнали «отравителя Скрипаля»
США отправили в Сирию дипломатов
На Украине пассажиров пинками вытолкали из поезда на Москву
Путин подобрал двум регионам новых губернаторов
Новости партнеров

Журналистка три дня продержалась на алкогольной диете и исстрадалась

Перейти в «Мою Ленту»
Софи Светочовски

Автор издания Vice Александра Блищик (Aleksandra Bliszczyk) рассказала, как пыталась продержаться на диете из вареных яиц и белого вина, которая была популярна в 1970-х годах. Свой опыт она подробно описала на страницах ресурса.

Девушка узнала о диете из Facebook. Впервые она была напечатана в 1962 в самой продаваемой книге New York Times — секс-руководстве для незамужних женщин. Ее автор, Хелен Гурли Браун, предлагала короткую диету на выходные, которая поможет избавиться от 2,5 килограмма. Впоследствии журнал Vogue преобразовал диету, увеличив ее продолжительность до трех дней. По ее условиям, желающие похудеть должны съедать за завтраком одно яйцо и запивать его бокалом сухого белого шабли и черным кофе, на обед можно съесть два яйца, выпить два бокала вина и кофе, на ужин вместе с оставшимся в бутылке вином позволяется употребить жареный 150-граммовый стейк с черным перцем и лимонным соком, а также кофе. Всего за три дня должно уйти три бутылки вина.

Блищик отмечает, что подготовка к диете далась ей непросто. Мяснику в лавке четыре раза пришлось разрезать мясо, прежде чем добиться необходимых 150 граммов. Затем обнаружилось, что за бутылку шабли придется выложить 78 долларов (больше пяти тысяч рублей по текущему курсу). Вместо французского шабли девушка предпочла более бюджетный вариант — «классическое сухое белое» вино за 14 долларов (около 900 рублей).

Девушка приступила к диете с исходным весом 60,8 килограмма. Она отметила, что завтрак дался ей легко, учитывая небольшое похмелье после субботы, но яйца на обед оказались невыносимы. Девушка осталась голодна и чувствовала только «депрессивные последствия алкоголя». К вечеру Блищик настолько проголодалась, что небольшой стейк с лимоном показался ей невероятно вкусным. «Как только я закончила, я почувствовала себя потрясающе. Мое тело радовалось. После полного истощения в течение дня я получила внезапный заряд энергии, которую я израсходовала, пьяно хихикая, прежде чем вырубиться в 10 часов вечера», — описала свои ощущения Блищик.

Однако на утро она ощущала себя разбитой и голодной. Когда она вставала с постели, у нее прихватило почки, а затем обнаружился запор. «Но мой живот был гораздо более плоским, чем 24 часа назад», — отметила участница эксперимента. Яйца оказались «ненадежным источником энергии», подавить голод помогло вино. Однако к обеду девушка больше не могла спокойно есть яйца, испытывая к ним отвращение. Одолеваемая головной болью, она дотерпела до ужина, который, однако, ее не спас. «В животе все адски урчало и бурлило, и в девять вечера я ушла спать без сил», — пишет Блищик.

Утром девушка выглядела «тощей и серой». «Но по крайней мере тощей», — успокаивала она себя. Она похудела на полтора килограмма, но у нее не было сил идти на работу (второй и третий день эксперимента пришлись на понедельник и вторник — прим. «Ленты.ру»). Начальство Блищик было не в курсе опыта, который ставила над собой сотрудница. Как она ни старалась, прийти в рабочее состояние ей не удалось. Она боролась с похмельем и усталостью и не могла сосредоточиться на выполнении заданий. От вина на обед ей стало хуже, и за восемь часов до окончания эксперимента она решила его прекратить.

Блищик не похудела на обещанные 2,5 килограмма и призналась, что не может поверить в то, что девушкам всерьез рекомендовали регулярно повторять эту диету, которая приносит только страдания.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
I Lived on Eggs and Wine for Three Days to Make Myself Beautiful
Доказана польза голодания для продления жизни
Британка отказалась от майонеза и потеряла треть веса
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0220 сентября

«Я просто надеюсь, что там не бомба»

Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
15:31Сегодня

Ведущая «России-1» в прямом эфире попыталась выгнать гостя-«идиота»

13:25Сегодня

MDK решился на раздачу денег за мемы

16:30 1 октября

Уход Акинфеева из сборной довел россиян до слез

Интернет и СМИ00:0128 сентября

Взрослые шалости

Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
10:55Сегодня

Случайно отправленное сообщение с оскорблением довело американку до суда

14:14Сегодня

Скандал вокруг виллы Киселева в Крыму оказался преувеличенным

15:38 1 октября

Киселев обозлился на автора статьи о его вилле в Коктебеле и пошел в полицию

Интернет и СМИ00:02 9 сентября

«Меня либо убьют, либо выгонят из города»

Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
17:48 1 октября

Durex заплатит за «зараженных половыми инфекциями» россиян

12:33Сегодня

В сети нашли гей-версию мема «неверный парень»

19:10 1 октября

Умер ведущий легендарного детского телешоу

Россия
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
Вася Ложкин «Родина слышит»«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»
Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
Сбежавший из реабилитационной клиники россиянин рассказал о зверствах врачей
Разоблачитель преступлений сталинизма признался в педофилии
Россиянам стали недоступны лекарства
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
Все материалы
Мир
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
Россиянку убили в бельгийском общежитии
США отправили в Сирию дипломатов
Выданный США российский хакер сорвал поход к психиатру
США пригрозили уничтожить российские ракеты
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Все материалы
Бывший СССР
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
На Украине узнали «отравителя Скрипаля»
Раскрыт запасной план участников Евромайдана в 2014 году
Лукашенко срочно снял запрет на продажу алкоголя ночью
В Грузии запретили одноразовые пластиковые пакеты
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Михаил ЕвраевАппаратные игры
У гособоронзаказа может появиться новый контролер
Илон МаскУ Маска отбирают Tesla
Виноваты длинный язык и наркотики
Делегация Корпорации МСП посетила Ярославль
Украина начала запасаться нефтью для чрезвычайных ситуаций
Молодые россияне отказались жить на пенсию
«Аэрофлот» доставил сборную России на юношеские олимпийские игры в Буэнос-Айрес
Все материалы
Силовые структуры
Икра престолов
В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Обвиненного в развращении юных казаков атамана отпустили из СИЗО
Стал известен источник миллиардов полковника Захарченко
Россияне спрятали украденные ящики с алкоголем и забыли про тайник
На криминальной сходке в Подмосковье задержали три десятка рэкетиров
Все материалы
Наука и техника
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Багровые реки
В Америке омолаживают людей кровью. Это работает?
Раскрыты расходы России на «ядерную триаду»
В России задумали авианосец-катамаран
Названа новая опасность полета на Марс
Сотням миллионов людей предрекли слабоумие и инсульт
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевОтстоял
Акинфеев ушел из сборной. Он был первым, несмотря на провалы
Зидан отвернулся от «Манчестер Юнайтед»
«Челси» взыщет миллионы с бывшего нападающего за кокаин
«Спартак» откажется от тренера-чемпиона
Двукратный олимпийский чемпион оценил отношения Загитовой и Медведевой
Бывший вратарь «Ливерпуля» затруднился подсчитать убитых им людей
Моуринью изолировался от «Манчестер Юнайтед»
Все материалы
Культура
«Венера»«Лучше этого едва ли что есть»
Отец русского авангарда жил и умер во Франции. В России о нем забыли
«Брань из глотки его никчемного деда»
О нем никто не знал больше ста лет: неизвестный текст Марка Твена
«Я не боюсь смерти»
Умер лучший певец XX века Шарль Азнавур
Рэпер Pharaoh рассказал о сексуальных домогательствах
Тело Шарля Азнавура нашли в ванне
Раскрыта причина смерти Романа Карцева
Умер Роман Карцев
Все материалы
Интернет и СМИ
Продукт распада
Россия, Украина и другие советские страны под налетом былого величия
Ведущая «России-1» в прямом эфире попыталась выгнать гостя-«идиота»
Журналистка три дня продержалась на алкогольной диете и исстрадалась
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
Случайно отправленное сообщение с оскорблением довело американку до суда
Скандал вокруг виллы Киселева в Крыму оказался преувеличенным
Все материалы
Ценности
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Роскачество выбрало лучшие туфли
Bentley с головой Сталина на капоте попал на видео
Мать Кейт Миддлтон уличили в продаже «извращенного» детского костюма
Завуч заставил школьниц надеть прозрачные юбки из-за «пышных форм»
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
Летевший из Вьетнама в Лондон турист умер в Сочи
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Американцы предложили россиянам посоревноваться в выдаче виз
Все материалы
Из жизни
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Слишком близко
Солнце, тепло и яркие цвета остались в прошлом. И на этих снимках
Работники кафе обидели бездомного и поплатились
Маленькая девочка бросилась на грабителей и отобрала часть добычи
Хряк загрыз свиновода по дороге на рынок
Акула выбросилась на берег ради еды
Все материалы
Новый Mercedes B-Class
Сиденья, которые следят за осанкой, новый дизель и 8-ступенчатый «робот».
Новая BMW 3-й серии во всех подробностях
Все, что известно о главной премьере баварцев в Париже, в одной галерее
Париж-2018
Прямой репортаж с Парижского автосалона
Будь проще!
Первая встреча с обновленным Jeep Cherokee, который после рестайлинга стал таким же, как все
Дакаровскую «Ниву» продадут за 7,9 миллиона рублей
«Дастеру» добавили турбомотор
Toyota начала принимать заказы на новую «Супру»
Все материалы
Дом
По рукам
Как вычислить риелторов-мошенников
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
«Я схватила сковородку и жахнула в ответ»
Московская старушка превратила жизнь соседки из провинции в кошмар
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы
Названы самые дорогие для бизнеса города мира
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
Все материалы