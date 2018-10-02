Школьник поцеловал подружку и сел в тюрьму

В Турции 16-летнего подростка приговорили к тюремному сроку за поцелуй со своей 13-летней девушкой. Об этом сообщил информационный портал Hurriyet Daily News.

Суд провинции Анталья предъявил обвинения юноше, которого журналисты называют A.K, в сексуальном насилии над девочкой. Сообщается, что он обнял ее и поцеловал. Все это снял на видео одноклассник возлюбленной A.K и показал друзьям. Об этом узнало руководство школы, сообщило в полицию, и на подростка завели уголовное дело.

Мальчику, который снял видео, предъявили обвинение в «эксплуатации детей в непристойных съемках», а четырем его приятелям, разославшим ролик друзьям — в «распространении непристойных видеоматериалов с участием детей». Однако в итоге суд снял со всех них обвинения. A.K же приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы.

Адвокат Сейвджан Айдын Узун (Sevcan Aydın Uzun) во время процесса настаивал, что старшеклассник поддался любовному порыву в период полового созревания, но судьи не прислушались к его аргументам. Юрист подчеркнул, что дети воспринимали происходящее как игру и не ожидали столь серьезных последствий.

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