Англичанин притворился призраком матери своей бывшей и сел

Англичанин, написавший своей бывшей невесте письмо от лица ее мертвой матери, сел в тюрьму за нарушение запрета на общение с девушкой. Об этом сообщил новостной портал BBC News.

Суд запретил 51-летнему Рою Мидвеллу (Roy Meadwell) из города Йовил, графство Сомерсет, общаться со своей возлюбленной Кэй Вимбари (Kay Wimbury) после того, как он избил ее в декабре 2016 года. Мужчина даже не мог приезжать в ее родное графство Корнуолл, однако нарушал этот запрет около четырех раз, ссылаясь на командировки.

Мидвелл решил в очередной раз попытаться вернуть возлюбленную, написав ей письмо от лица ее погибшей матери. Перед этим он консультировался с экстрасенсом. В тексте послания он заявил, что Вимбари допустила «ужасную ошибку» и добавил, что вернуть «мужчину, который пожертвовал ради нее всем» очень просто, надо «всего лишь позвонить ему».

Вимбари догадалась, от кого эти письма, так как в них содержались подробности ее личной жизни, которые знал только ее бывший молодой человек.

Королевский суд города Эксетер приговорил Мидвелла к четырем месяцам тюремного заключения, а также к двум годам условного срока. Королевский адвокат Мартин Мики (Martin Meeke) предупредил мужчину, что запрет на общение с Вибари все еще в силе, и, если он его снова нарушит, то попадет за решетку надолго.

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