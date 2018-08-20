Скупой китаец попытался вернуть подарками любимую и попал за решетку

Житель Китая проведет неделю за решеткой за ложное обвинение бывшей девушки в краже. Как сообщает издание South China Morning Post, та приняла его дорогие подарки, но отказалась снова быть вместе.

Инцидент произошел в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, на востоке страны. Мужчина по фамилии Ши (Shi) вручил своей бывшей девушке iPhone за десять тысяч юаней (около 98 тысяч рублей) и браслет за 70 тысяч (примерно 685 тысяч рублей). Он сказал ей, что дарит эти вещи в знак примирения, и попросил хотя бы остаться друзьями, если она не хочет быть с ним. Девушка приняла подарки, но возобновлять любовные отношения отказалась.

На следующий день обиженный Ши отправился в отделение полиции и заявил, что девушка украла у него 80 тысяч юаней. Он попросил полицейских вернуть ему подарки. Допрошенная полицией девушка сказала, что считает вещи своими. Она добавила, что Ши и его друг угрожали ей и пытались отнять их у нее.

В итоге полиция уговорила девушку вернуть подарки неудачливому ухажеру. Сам Ши был осужден за ложное заявление и проведет неделю под арестом.

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