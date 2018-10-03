Огромный крокодил сожрал собрата перед камерой

Видео: Daily Mail

Во время поездки по реке Дэйли на Северной территории в Австралии рыбаки сняли на видео огромного гребнистого крокодила, который поймал и съел узкорылого крокодила. Об этом сообщает издание NT News.

По словам участницы рыбалки Венди Хиггс (Wendy Higgs), они заметили рептилию с добычей в пасти, когда возвращались домой. Второй крокодил был еще жив, но перестал сопротивляться и не пытался вырваться из зубов хищника. Когда женщина начала съемку, гигант утащил свою жертву в реку и скрылся под водой.

«Рыбы я так и не поймала, но, конечно, хорошо, что мне удалось поймать на камеру такую сцену, — говорит Хиггс. — Такой шанс бывает раз в жизни».

В Австралии встречаются гребнистые и австралийские узкорылые крокодилы. Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Длина узкорылого крокодила редко превышает два-три метра, причем эти хищники достигают такого размера только к 25-30 годам.

В июне сообщалось, что рыбак снял на видео десятки гребнистых крокодилов, вышедших на берег реки Дэйли. Он утверждает, что насчитал по меньшей мере 50 рептилий.

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