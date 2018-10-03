Объявивший себя врагом государства рэпер Face внезапно отменил тур по России

Российский хип-хоп-исполнитель Иван Дремин, более известный как Face, без объяснения причин заявил об отмене гастролей по стране, запланированных на 2018 год. Соответствующий пост появился в паблике рэпера во «ВКонтакте».

Face подчеркнул, что в скором времени обязательно выступит в городах, которые обещал посетить. «Но не в этом году. Пути неисповедимы», — добавил рэпер.

В начале сентября Дремин выпустил альбом «Пути неисповедимы», в котором раскритиковал коррупцию, РПЦ и бюрократию. В песне «Менталитет» рэпер объявляет себя врагом государства, а в композиции «Четвертый всадник» Face утверждает, что его страна — «одна большая зона».

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