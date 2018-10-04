В Москве представили лимитированные модели Moncler

В ЦУМе открылось pop-up пространство итальянского бренда Moncler, трибьют масштабному проекту Moncler Genius. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-служба универмага в четверг, 4 октября.

В новом пространстве можно купить модели из совместных коллекций марки с известными дизайнерами: креативным директором модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли, Симоном Роша, Франческо Рагацци (бренд Palm), Сандро Мандрино, Крейгом Грином, Кей Ниноми, Хироши Фудживарой. Все вещи коллекций сохраняют технологические особенности, характерные для классической модели Moncler — лыжной куртки.

Фото: ЦУМ 1 /6

Коллекции выдержаны в кардинально разных стилях. Чтобы наилучшим образом представить их все, организаторы pop-up пространства придумали специальный стенд с миниатюрными манекенами. Кроме верхней одежды, в pop-up пространстве Moncler Genius предлагаются джинсы, трикотаж, аксессуары и обувь.

Пространство Moncler Genius Building будет открыто для клиентов ЦУМа до 17 октября.

Ранее сообщалось, что компания Moncler представила третью из восьми коллабораций осенне-зимнего сезона в рамках проекта Moncler Genius. Соавтором бренда стал дизайнер-авангардист Крейг Грин, который назвал свою капсульную коллекцию «Среда обитания». В основе линии — модель горнолыжной куртки, ставшая визитной карточкой марки. По словам самого Крейга, основная идея линии — «рассуждения об отношениях одежды и тела».

Moncler выпускает женскую и мужскую одежду класса люкс, а также аксессуары для активного отдыха и занятий спортом. Бренд основан в 1952 году Рене Рамийоном, с 2013-го его владельцем является итальянский предприниматель Ремо Руффини.

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