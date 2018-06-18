Японский музыкант научит российских горнолыжников одеваться

В московском универмаге ЦУМ в продаже появятся вещи из лимитированной мужской коллекции Fragment Hiroshi Fujiwar от

Moncler, созданные совместно с японским дизайнером и музыкантом Хироши Фудживара. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в понедельник, 18 июня.

Коллекция от Фудживары — первая из восьми коллабораций проекта Moncler Genius, которые будут показаны в новом осенне-зимнем сезоне, поступит в продажу 19 июня.

Фото: Moncler 1 /7

В основе каждой из коллабораций лежит модель горнолыжной куртки, бестселлера Moncler. Кроме Хироши Фудживара, капсульные линии представят креативный директор модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли, Симон Роша, дизайнер марки Palm Angels Франческо Рагацци, Крейг Грин, Карл Темплер, Кей Ниноми и Сандро Мандрино. Все капсулы, в которые, кроме курток, входят базовый трикотаж, деним, обувь и аксессуары для мужчин и женщин, выпущены ограниченным тиражом.

Moncler выпускает женскую и мужскую одежду класса люкс, а также аксессуары для активного отдыха и занятий спортом. Бренд основан в 1952 году Рене Рамийоном, с 2013-го его владельцем является итальянский предприниматель Ремо Руффини.