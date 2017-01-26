Moncler сделал куртку в честь огненного петуха

Видео: Moncler / YouTube

Итальянская компания Moncler представила специальную модель куртки, выпуск которой приурочен к наступлению года огненного петуха по китайскому календарю. Об этом в четверг, 26 января, сообщает Highsnobiety.

Пуховик выполнен в красном цвете, который символизирует огонь и дополнен золотистыми блестящими вставками. В продаже одежда появится до конца месяца. Цены на куртки пока не названы.

Moncler выпускает женскую и мужскую одежду класса люкс, а также аксессуары для активного отдыха и занятий спортом. Бренд основан в 1952 году Рене Рамийоном, с 2013-го его владельцем является итальянский предприниматель Ремо Руффини.

В январе 2017 года марка представила новую рекламную кампанию. В ней принял участие китайский художник Лю Болин (Liu Bolin), известный как «человек-невидимка». Кампания получила название «Скрываясь в городе». На снимках Лю загримирован так, что практически сливается с окружающими его предметами.