Из жизни
 
Последние новости
Умерла Монсеррат Кабалье
Загитова побила свой мировой рекорд
На Украине жестко ответили на возможность проведения матча с Россией
В Солсбери пройдет концерт «Из России с любовью»
Москвичка с собакой дала отпор попытавшемуся спустить с нее штаны незнакомцу 
Фанаты подрались перед боем Нурмагомедова и Макгрегора
Саудовская Аравия отказалась платить дань США
Нурмагомедов и Макгрегор встретились лицом к лицу и не подрались
В Лондоне толкнули под поезд 91-летнего бывшего главу Евротоннеля
Новости партнеров

На Галапагосах похитили более сотни гигантских черепах

Перейти в «Мою Ленту»

Из центра Arnaldo Tupiza на Галапагосских островах исчезло более ста гигантских черепах. Об этом сообщает Министерство окружающей среды Эквадора.

 Как уточняется в сообщении, 27 сентября из национального парка Галапагос поступила жалоба о похищении 123 слоновых черепах, которые находятся под угрозой исчезновения.

 В связи с этим прокуратура Галапагосских островов проводит расследование в соответствии со статьей 247 о преступлениях против дикой флоры и фауны Уголовного кодекса Эквадора. Отмечается, что вся информация по поводу данного расследования конфиденциальна.

Центр Arnaldo Tupiza был создан в 1993 году для разведения пяти видов гигантских черепах. Всего до хищения в Arnaldo Tupiza было 330 особей.

Ранее, в августе, похищение беспомощной морской черепахи с пляжа в Никарагуа попало на видео. Браконьер унес черепаху с охраняемого пляжа у города Сан Хуан Дель Сюр на глазах у отдыхающих. На видео заметно, что рептилия могла только махать конечностями, пока человек тащил ее на плече.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Parque Nacional Galápagos y Fiscalía trabajan en caso de la desaparición de 123 tortugas gigantes
Похищение морской черепахи на пляже попало на видео
Столетняя черепаха ударилась в бега и проползла полтора километра за неделю
Другие материалы рубрики
Из жизни00:06Сегодня
Эрно Рубик

«Мой кубик не сумасшедший, сумасшедшие люди»

Его игрушка обошлась СССР в миллионы долларов. По ней сходит с ума весь мир
15:54 5 октября

Пьяные птицы принялись буянить и заинтересовали полицию

17:34 5 октября

Королева красоты организовала убийство мужа-миллионера из-за наследства

19:08 5 октября

Американец 30 лет прижимал дверь метеоритом за 100 тысяч долларов

Из жизни00:0327 сентября

Шар смерти

Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
11:19 5 октября

Посетитель зоопарка заставил бегемота проглотить пластиковый пакет

13:22 5 октября

Разъяренный слон с огромными бивнями разгромил машину под визг туристов

14:51 5 октября

Нищий житель трущоб узнал о миллиардах на своем счету

Из жизни00:04 3 октября

Кругом обман

Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
08:43 5 октября

Начальник посчитал беременную сотрудницу «проблемой» и уволил ее

06:32 5 октября

Горе-любовник переусердствовал с виагрой и увидел мир в красном цвете

20:11 4 октября

Голодные крысы сгрызли редкие книги на 200 тысяч евро

Россия
«Нравятся ли нам песни Егора Крида? Нееет!»
Мы провели неделю в доме Хабиба и поняли все о крутом нраве дагестанцев
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
Юнус-Бек Евкуров и Рамзан КадыровНовые границы на Кавказе
Чечня и Ингушетия поделили землю на фоне протестов. Что происходит?
Олег Сенцов прекратит голодовку из-за принудительного кормления
«Почувствовал удар в спину, из живота вырвалось пламя»
 
Двое российских военнослужащих погибли на учениях в Псковской области
Российский борец с наркотиками попался на закладках героина
Все материалы
Мир
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
В ЕС задумались о новых санкциях из-за российских кибератак
США напомнили странам о каре за российские С-400
Германия присоединилась к обвинениям США в адрес России
Разведка отказалась говорить о «воскресшем» в США российском шпионе
Пропавший президент Интерпола оказался в руках у китайцев
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Все материалы
Бывший СССР
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Лукашенко обеспокоился вымиранием мужиков
Раскрыты феноменальные умственные способности Януковича
В Чернобыле заработала солнечная электростанция
Бывшего «народного губернатора» Донбасса не пустили на выборы
Все материалы
Экономика
Больно не будет
Они посадили Америку на наркотики и получают миллиарды. Это абсолютно легально
Эксперты раскритиковали Россельхознадзор за «Петелинку»
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Покупка в два клика
Чем онлайн-ретейлеры заманивают клиентов
Россия оставит мир без какао
«Аэрофлот» ответил на обвинения Общественной палаты России
В России повысят цены на водку
Все материалы
Силовые структуры
Золотой вор
Он держит воровской общак и назначает смотрящих. Его дом — особняк на Рублевке
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Жесткий перехват
Полиция России засекретила планы по борьбе с бандитами. Скрыть удалось не все
Стали известны последние слова погибшего за решеткой вора в законе Вагона
СК заинтересовался руководством фонда Доктора Лизы
У полковника МВД конфисковали дом в Сочи
Оперативники показали полную «Газель» марихуаны
Все материалы
Наука и техника
Мертвый сезон
Самые страшные сражения Второй мировой на потерянных снимках
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Эс — как доллар
На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max
Израиль счел С-300 «слепыми» перед F-35
Назван «худший» вопрос физику
На Сатурне обнаружили дождь
У людей нашли неожиданные черты неандертальцев
Все материалы
Спорт
«Пусть нокаутируют друг друга»
Кто победит в главном бою в истории смешанных единоборств
Загитова побила свой мировой рекорд
На Украине жестко ответили на возможность проведения матча с Россией
Фанаты подрались перед боем Нурмагомедова и Макгрегора
Нурмагомедов и Макгрегор встретились лицом к лицу и не подрались
Сборным России и Украины предложили провести матч
«Реал» захотел избавиться от тренера после поражения от ЦСКА
Все материалы
Культура
Роза Хайруллина«Где же ты был так долго, чувак?»
Они убили крокодила Гену, посадили Чебурашку и отдали дань Олегу Табакову
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
Мой парень — симбиот
Кино недели: «Веном» с Томом Харди, Спайк Ли против Америки и Леди Гага
Стивен Сигал не справился с вопросом об обвинениях в изнасиловании
«Веном» обогнал «Человека-паука» по суточным сборам
Актриса «50 оттенков серого» сфотографировалась голой и заговорила об уважении
На кинофестивале в Пусане покажут фильм российского режиссера
Все материалы
Интернет и СМИ
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
В сети высмеяли преступника с помадой на губах
Остин Тайс Заплатил собой
Он захотел рассказать миру правду о войне в Сирии и бесследно пропал
Грузная телеведущая в прямом эфире столкнула ассистента в реку
Новая ведущая «Жди меня» рассказала о бессонных ночах после съемок
Слепаков объяснил исчезновение видео об «озабоченных геях» Петрове и Боширове
Блогер рассказала об огромных заработках на снимках ступней
Все материалы
Ценности
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Бывшая девушка принца Гарри разделась догола ради фотографии с акулой
iPhone предсказал победителя в бою Нурмагомедова против Макгрегора
Эмили Ратаковски арестовали
Появилось видео с новой олимпийской формой сборной России
Все материалы
Путешествия
Черная дыра
Гангстеры, стейки и прокачанные тачки: россиянка попала в Атланту и выжила
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Родители съездили в отпуск и забыли пятилетнего ребенка в аэропорту
Новозеландские таможенники получили право копаться в личной информации туристов
Турист украл кольцо за два миллиона рублей, проглотил его и оказался в больнице
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Все материалы
Из жизни
Эрно Рубик«Мой кубик не сумасшедший, сумасшедшие люди»
Его игрушка обошлась СССР в миллионы долларов. По ней сходит с ума весь мир
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Пьяные птицы принялись буянить и заинтересовали полицию
Королева красоты организовала убийство мужа-миллионера из-за наследства
Посетитель зоопарка заставил бегемота проглотить пластиковый пакет
Разъяренный слон с огромными бивнями разгромил машину под визг туристов
Кругом обман
Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
Все материалы
Видео: BMW за 9 миллионов
Почему купе восьмой серии — самый дорогой BMW в России и совсем не похоже на ваш автомобиль?
Видели Париж
Семь видеообзоров главных новинок Парижского моторшоу
Нестареющая «акула»
Как за 43 года изменилась самая важная модель баварской марки
25 бестселлеров России: «Гранта» вместо «Весты»
Самые продаваемые автомобили сентября: 17 месяцев роста
Mazda привезет в Россию «шестерку» с турбомотором
Уникальную «Ниву» продали в 16 раз дешевле первоначальной цены
Названы цены на обновленный UAZ Patriot
Все материалы
Дом
Crocosaurus Cove PoolМокрое дело
Как выглядят самые удивительные бассейны мира
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
В Грозном стало комфортнее и чище
Москва установит торговый антирекорд
Сотню самых дорогих квартир Москвы оценили в 50 миллиардов рублей
Американскую версию Версаля оценили в 159 миллионов долларов
Все материалы