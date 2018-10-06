На Галапагосах похитили более сотни гигантских черепах

Из центра Arnaldo Tupiza на Галапагосских островах исчезло более ста гигантских черепах. Об этом сообщает Министерство окружающей среды Эквадора.

Как уточняется в сообщении, 27 сентября из национального парка Галапагос поступила жалоба о похищении 123 слоновых черепах, которые находятся под угрозой исчезновения.

В связи с этим прокуратура Галапагосских островов проводит расследование в соответствии со статьей 247 о преступлениях против дикой флоры и фауны Уголовного кодекса Эквадора. Отмечается, что вся информация по поводу данного расследования конфиденциальна.

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Центр Arnaldo Tupiza был создан в 1993 году для разведения пяти видов гигантских черепах. Всего до хищения в Arnaldo Tupiza было 330 особей.

Ранее, в августе, похищение беспомощной морской черепахи с пляжа в Никарагуа попало на видео. Браконьер унес черепаху с охраняемого пляжа у города Сан Хуан Дель Сюр на глазах у отдыхающих. На видео заметно, что рептилия могла только махать конечностями, пока человек тащил ее на плече.

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