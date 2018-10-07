«Команда Путина» поздравила президента баннером у родного университета

Движение Putin Team («Команда Путина») поздравило президента России Владимира Путина с днем рождения, развернув в Санкт-Петербурге баннер в его честь. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщили «Ленте.ру» представители движения.

Баннер вывесили на набережной рядом со зданием Санкт-Петербургского государственного университета. «С днем рождения, Капитан», — говорится в поздравлении.

Путин окончил СПбГУ в 1975 году — он является выпускником юридического факультета.

7 октября Путину исполняется 66 лет. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства проведет этот день с родными, близкими и друзьями.

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