Дайверы утонули в мутном карьере

Два аквалангиста не поднялись на поверхность после погружения в затопленный карьер глубиной 70 метров, находящийся в четырех километрах от села Красное Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в понедельник, 8 октября. Ведомство опубликовало видео с места происшествия на своем YouTube-канале.

По данным СК, 6 октября трое дайверов из Новосибирска приехали на технологический пруд и совершили погружение, через некоторое время поднялся на поверхность только один. Мужчина пояснил, что они планировали опуститься на глубину до 20 метров. Однако он почувствовал нехватку кислорода и совершил экстренное всплытие. В тот момент на карьере находилась еще одна группа аквалангистов. Они попробовали самостоятельно найти двух пропавших людей, после чего обратились за помощью в правоохранительные органы.

Водолазы МЧС, имеющие допуск к погружению на глубину 20 метров, аквалангистов не обнаружили. Тогда к поиску привлекли дайверов, которые имеют допуск к погружению на глубину 60 метров.

7 октября на середине водоема на глубине 34 метра тела аквалангистов были обнаружены, сразу поднять удалось только тело одного из них — 65-летнего мужчины. Тело второго опустилось на глубину 40 метров. Мероприятия по его подъему продолжаются.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Работа дайверов осложнилась отсутствием видимости и мутностью воды.

Оборудование погибшего аквалангиста было осмотрено, по предварительной информации, оно в исправном состоянии. На специальном датчике, который был закреплен на руке потерпевшего, зафиксировано погружение на глубину 49,7 метра.

В связи со смертью двух дайверов проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина гибели потерпевших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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